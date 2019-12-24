ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталью Фриске шокировал памятник с могилы Жанны в кафе

10:40
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Она посчитала это бесчеловечным

33-летняя Наталья Фриске потребовала убрать скульптуру своей знаменитой сестры, установленную в кафе в подмосковном Королеве. Бронзовая фигура является копией памятника на могиле Жанны Фриске. 
Отец Фриске угрожал Пригожину винтовкой

"Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник с кладбища. Прекрасно! - заявила Наталья Фриске на видео, опубликованном в сториз Instagram. - Люди просто в край обнаглели. Вот что мне с ними делать?" Фигура девушки, скопированная с памятника Фриске, стоит на лестнице при входе в питейное заведение. На бронзовой руке красуется новогоднее украшение. Сходство с экс-солисткой группы "Блестящие" улавливается, но с трудом. 

Наталья Фриске потребовала от сотрудников убрать скульптуру из кафе. Те повиновались, но никаких извинений, по словам Натальи, не принесли. Сотрудники заведения объяснили, что фигуру отлил недавно умерший скульптор. Заказчики отказались принимать его работу из-за несходства с оригиналом, поэтому художник передал скульптуру в кафе.

 

"Я пока в таком легком шоке. Безумно неприятная история", - призналась Наталья Фриске. Она обвинили в бесчеловечности тех сотрудников кафе, которые установили у себя скульптуру Фриске. При этом подавать на них в суд, как ей посоветовали в соцсети, Наталья не намерена. По ее словам, наказать стоит ту компанию, которая отлила этот памятник, скопировав образ Фриске с кладбища.  

Ранее продюсер Иосиф Пригожин критически высказался о Наталье Фриске, которая якобы подражает своей покойной сестре. Недавно Наталья презентовала свою новую песню и перепела хит Жанны Фриске.

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. У нее остался сын, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Наталья и Жанна Фриске
Наталья и Жанна Фриске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.