Наталью Фриске шокировал памятник с могилы Жанны в кафе

Она посчитала это бесчеловечным

33-летняя Наталья Фриске потребовала убрать скульптуру своей знаменитой сестры, установленную в кафе в подмосковном Королеве. Бронзовая фигура является копией памятника на могиле Жанны Фриске.

"Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник с кладбища. Прекрасно! - заявила Наталья Фриске на видео, опубликованном в сториз Instagram. - Люди просто в край обнаглели. Вот что мне с ними делать?" Фигура девушки, скопированная с памятника Фриске, стоит на лестнице при входе в питейное заведение. На бронзовой руке красуется новогоднее украшение. Сходство с экс-солисткой группы "Блестящие" улавливается, но с трудом.

Наталья Фриске потребовала от сотрудников убрать скульптуру из кафе. Те повиновались, но никаких извинений, по словам Натальи, не принесли. Сотрудники заведения объяснили, что фигуру отлил недавно умерший скульптор. Заказчики отказались принимать его работу из-за несходства с оригиналом, поэтому художник передал скульптуру в кафе.

"Я пока в таком легком шоке. Безумно неприятная история", - призналась Наталья Фриске. Она обвинили в бесчеловечности тех сотрудников кафе, которые установили у себя скульптуру Фриске. При этом подавать на них в суд, как ей посоветовали в соцсети, Наталья не намерена. По ее словам, наказать стоит ту компанию, которая отлила этот памятник, скопировав образ Фриске с кладбища.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин критически высказался о Наталье Фриске, которая якобы подражает своей покойной сестре. Недавно Наталья презентовала свою новую песню и перепела хит Жанны Фриске.

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. У нее остался сын, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

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