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Легендарному диктору Виктору Балашову - 95 лет

12:00
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Именно он сообщил о полете Юрия Гагарина в космос

Во вторник юбилей отмечает Виктор Балашов. Известному диктору, народному артисту Российской Федерации исполнилось 95, передает "ТВ Центр".

Один из первых ведущих программы "Время", он сообщил стране о полете Юрия Гагарина  в космос, вёл популярные программы "Голубой огонёк" и "Клуб фронтовых друзей".  Ветеран Великой Отечественной, не понаслышке знал, что такое война и находил общий язык со всеми - как с маршалами, так и с рядовыми.

Виктор Балашов проработал в профессии более полувека  - его уникальный баритон хорошо известен нескольким поколениям зрителей.

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Виктор Балашов
Виктор Балашов
Виктор Балашов
Виктор Балашов
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