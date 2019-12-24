Легендарному диктору Виктору Балашову - 95 лет

Именно он сообщил о полете Юрия Гагарина в космос

Во вторник юбилей отмечает Виктор Балашов. Известному диктору, народному артисту Российской Федерации исполнилось 95, передает "ТВ Центр".

Один из первых ведущих программы "Время", он сообщил стране о полете Юрия Гагарина в космос, вёл популярные программы "Голубой огонёк" и "Клуб фронтовых друзей". Ветеран Великой Отечественной, не понаслышке знал, что такое война и находил общий язык со всеми - как с маршалами, так и с рядовыми.

Виктор Балашов проработал в профессии более полувека - его уникальный баритон хорошо известен нескольким поколениям зрителей.

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