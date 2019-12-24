Что не надо дарить россиянам на Новый год

Только не мыло и не бритву

Россияне рассказали, какие подарки они не хотят получить на Новый год. Самыми нежеланными презентами стали сувениры и символы года. А в списке ожиданий – гаджеты, но тоже не все.

57% опрошенных экспертами Hi-Tech Mail.ru россиян будут очень разочарованы, если им подарят символ года. Почти столько же респондентов огорчатся, получив на Новый год мягкую игрушку, мыло, бритву, набор косметики, полотенце или массажный коврик.

Не хотелось бы найти под елкой избалованным соотечественникам и некоторые гаджеты – к примеру, непопулярны такие подарки, как электробритва, игровая консоль или музыкальная колонка. Не нужны россиянам даже экшн-камеры, навигаторы, видеокамеры, электронные книги и роботы-пылесосы. И фотоаппарат с наушниками лучше не дарить.

Около 70% респондентов считают, что подарок должен быть полезным. 18% опрошенных берут с собой в магазин список, который им приготовили заранее. Но 15% покупают в подарок первое, что попадется на глаза.

Что же хотят получить россияне от Деда Мороза? Это все же электроника – мобильные телефоны и планшеты. А сторонники здорового образа жизни ждут в подарок роликовые коньки, передает РИА Новости.

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