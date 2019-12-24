Россиян предупредили о передающейся от собак смертельной болезни

Заразны не только уличные, но и домашние животные

Специальное постановление Главного государственного санитарного врача подготовлено в Роспотребнадзоре. Оно посвящено опасности эхинококкоза, борьбы с болезнью и ее профилактике.

Как выяснилось, более 30% собак в нескольких российских регионах заражены опасным паразитом. По словам экспертов Роспотребнадзора, болезнь отличает широкое распространение и тяжелое течение. Заразившиеся могут потерять трудоспособность, а в тяжелых случаях возможен летальный исход. Из-за паразитов снижается иммунитет, возникают отеки и зуд, при легочной форме возможны кашель и одышка.

Больше всего случаев зафиксировано, по данным ведомства, на Северном Кавказе, Урале, в Иркутской области, на Дальнем Востоке и в странах Средней Азии. Подчеркивается, что контакт с больными животными – основной путь заражения эхинококкозом. Однако не исключено попадание паразитов в организм и при употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, а также при использовании воды из зараженных гельминтами источников.

Эксперты призывают ответственно относиться к здоровью домашних животных, не пропускать осмотры у ветеринара. Кроме того, профилактика заболевания – термическая обработка еды и личная гигиена.

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