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Названа причина падения Су-57 в Хабаровском крае

10:44
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Истребитель мог упасть из-за технической неисправности

Под Комсомольском-на-Амуре во время заводских испытаний потерпел крушение истребитель пятого поколения Су-57.  Самолет упал в тайге, в ста километрах от аэродрома. 

Лётчик успел катапультироваться и не получил серьёзных травм, его доставили на предприятие на вертолете Ми-8. Жертв и разрушений на земле нет.

Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, причины аварии выясняет специальная комиссия. За штурвалом был гражданский пилот, это был первый серийный Су-57, который еще не передали военным.

В то же время ТАСС со ссылкой на источники пишет, что причиной крушения самолета стал отказ в системе управления. Другой собеседник агентства уточнил, что речь идет о сбое в управлении хвостовым оперением.

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