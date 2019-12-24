Меган Маркл получила нагоняй от принцессы

Аристократка отказала экс-актрисе в сочувствии

47-летняя принцесса Мэри, которая замужем за сыном датской королевы Маргрете II, высказалась о поведении Меган Маркл, которая пожаловалась на нападки прессы.

Датская принцесса заявила, что постоянное внимание СМИ может быть болезненным. "В этом я солидарна с Меган. Однако я считаю, что жаловаться на это бесполезно и бессмысленно! А если этого не делать, пресса непременно воспользуется ситуацией. И тогда будет не на кого жаловаться, кроме как на саму себя, на свое поведение", - цитирует Мэри портал eg.ru со ссылкой на Express.

Со слов принцессы, она "выставляет себя на показ" только тогда, когда считает нужным. Поэтому и не страдает от скандалов. Публичная фигура, по ее мнению, иногда должна скрывать некоторые проявления своего нрава, чтобы не попасть под каток общественной критики.

Напомним, осенью принц Гарри подал в суд на несколько изданий, которые писали о личной жизни Меган Маркл. Он обвинил журналистов в том, что те преследуют его жену, как в свое время преследовали мать - принцессу Диану.

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