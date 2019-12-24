Крымский мост назвали уроком Киеву

Открытие переправы – великое событие для всего мира

Серьезный урок властям в Киеве, которые пытаются разговаривать с Крымом языком давления и шантажа – так отреагировала на открытие движения по Крымскому мосту лидер украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

Гридчина считает, что ввод в эксплуатацию переправы через Керченский пролив - "великое событие не только для Крыма, но и для всего мира в целом". Власти на Украине думали, что, прервав железнодорожное сообщение, они отрежут Крым от внешнего мира. Однако в Киеве ошиблись.

С запуском движения поездов по мосту полуостров полностью преодолел транспортную блокаду региона, устроенную Киевом в 2014 году, приводит слова лидера украинской общины Крыма RT.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. В Евросоюзе тут же заявили, что открытие движения поездов через Керченский пролив "нарушает государственный суверенитет Украины".

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