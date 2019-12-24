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Краш-тест: почтальон умер, доставляя подарки к Рождеству

11:27
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Он не смог отказаться от переработки

Пол Краш, 42-летний почтальон из графства Эссекс на юго-востоке Англии, сгорел на работе. Он умер от усталости, доставляя письма и подарки к Рождеству.
Почтальон развозит почту по сгоревшему городу в Калифорнии

Краш работал водителем в почтовой фирме. Как-то он пожаловался на плохое самочувствие, вернувшись в офис после двенадцатичасового рабочего дня. Через час Пол скончался от сердечного приступа.

Коллеги Краша считают, что такой исход был ожидаем. "Это было его проблемой. Он был человеком, который никогда не отказывался от переработок", - говорят сотрудники фирмы. Отмечается, что в канун Рождества число писем и посылок, которые необходимо доставлять ежедневно, возросло со 100 до 240 – и Пол работал в таком режиме несколько недель, пишет Daily Star.

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