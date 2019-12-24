Ходченкова впервые высказалась о романе со Слепаковым

Актриса и шоумен обсудили утечку в СМИ

36-летняя актриса Светлана Ходченкова прокомментировала слухи о романе с юмористом Семеном Слепаковым.

"Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, - все, у них уже роман. С Семеном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю..." - рассказала Ходченкова в интервью OK!.

Актриса напомнила, что на премии "Человек года GQ" она работала не только со Слепаковым, но и с Александром Молочниковым. По словам Ходченковой, некоторые СМИ вырезали Александра из фотографий, оставив в кадре только ее с юмористом. Таким образом пустым слухам о их романе пытались придать достоверности.

"Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Ты знаешь, юмор - наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон! Ну сколько можно!" - заявила звезда фильма "Благословите женщину".

По слухам, Ходченкова и Слепаков начали встречаться во время съемок сериала "Домашний арест".

Напомним, с 2005 по 2010 годы Ходченкова состояла в браке с актером Владимиром Яглычем. С 2011 по 2016 годы она встречалась с предпринимателем Георгием Петришиным.

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