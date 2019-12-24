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Джеки Чана чудом спасли из ловушки на дне океана

11:46
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Актер едва не погиб на съемках нового боевика

Джеки Чан попал в ловушку под камнями на дне океана. Известного актера боевиков чудом спасли. Но успокаивать пришлось не привычного ко всему артиста, а перенервничавшего режиссера.
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Китайско-американский актер исполнял трюк на съемках боевика "Авангард". Джеки Чан попал в ловушку во время работы над эпизодом, который снимали в море. Как рассказал артист, он испугался, но сохранил спокойствие и не паниковал.

Чану повезло: съемочная группа оперативно отреагировала на ситуацию, актера вытащили из воды. Сам Чан после спасения подбадривал режиссера картины Стэнли Тонга, который сильно перенервничал, пишет The Star online. Боевик "Авангард" выйдет на экраны в январе 2020 года.

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