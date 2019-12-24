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Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ

12:14
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Она находится в крайне тяжелом состоянии

86-летнюю актрису Галину Волчек, которая лежит в реанимации, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 
СМИ: 86-летняя Галина Волчек впала в кому

Telegram-канал Mash сообщает, что народная артистка СССР находится в крайне тяжелом состоянии. "Сейчас 86-летняя Волчек в коме, ее подключение к ИВЛ стало необходимым из-за осложнения двусторонней пневмонии", - пишут журналисты со ссылкой на свои источники. 

По предварительным данным, Волчек страдает хроническим бронхитом. Когда скорая помощь приехала за актрисой, она уже была без сознания. В больнице ее ввели в медикаментозную кому. 

Заведующая литературной частью московского театра "Современник" Евгения Кузнецова подтвердила информацию о госпитализации Волчек, но отказалась сообщать подробности. 

"У человека проблемы с легкими. Она лежит в больнице. Все. Я не врач. Единственное, что могу прокомментировать: твари и подонки те, кто сначала сливает недостоверную информацию в этих больницах и скорой помощи, а потом те, кто ее трактует всякими безобразными способами", - заявила Кузнецова в эфире радио "Комсомольская правда"

Ранее сообщалось, что худрука театра "Современник" отправили в больницу 23 декабря. Она почувствовала боль в сердце и вызвала скорую. 

Напомним, Галина Волчек стала художественным руководителем "Современника" в 1989 году. На ее счету десятки ролей в кино и театре. Волчек выступила режиссером 14 картин.  

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