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Для поправки здоровья: в офисе Зеленского установили тренажер

12:21
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Сотрудники "лечатся" после скандального корпоратива

Сотрудники офиса президента Украины поправляют здоровье после скандального новогоднего корпоратива. Владимир Зеленский проявил заботу: для подчиненных установили спортивный тренажер.
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"Руководство Офиса президента после корпоратива в "Парковом" решило поправлять здоровье. Теперь на третьем этаже ОПУ стоит тренажер", – написал в своем телеграм-канале украинский журналист Роман Кравец.

Депутаты от президентской партии на прошлой неделе собрались на корпоратив. Сообщалось, что веселье обошлось "Слугам народа" в 1 миллион гривен. Лично для президента Зеленского на празднике спела   украинская поп-дива Тина Кароль.

На тренажере можно не только подтягиваться, но и отжиматься, и качать пресс. По фотографии, опубликованной в телеграмм-канале, неясно, в каком именно кабинете сотрудники администрации устроили спортзал.

Владимир Зеленский регулярно занимается на тренажерах. Он даже видео с обращениями к украинцам записывает в спортзале. Любит глава государства публиковать и фотографии с тренировок. Однако далеко не все пользователи Сети в восторге приходят в восторг от этих снимков, пишет "Обозреватель".

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