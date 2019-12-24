ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, когда решат проблему обманутых дольщиков

18:34
  • вторник
  • 24 декабря 2019

В России насчитывается 200 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков

Помочь всем пострадавшим от недобросовестных застройщиков планируют до 2023 года. Об этом доложил Дмитрию Медведеву гендиректор Фонда защиты прав граждан Олег Говорун.

Он рассказал, что сейчас в стране порядка 200 тысяч обманутых дольщиков, а недостроенных домов насчитывается более трех тысяч. Говорун подчеркнул, что в случае банкротства застройщика, Фонд имеет возможность достроить здание или выплатить гражданам денежную компенсацию. Так, до конца этого года, помочь удастся почти 16 тысячам дольщиков, передает "ТВ Центр". В свою очередь, глава правительства подчеркнул, что проблема очень сложная и её необходимо решить полностью.

"Вы доложили, что сделано в этом году, что в ближайших планах, но для того, чтобы довести эту работу до логического завершения, нужно, с одной стороны, выстроить её в прямом партнёрстве с регионами. Эти дома находятся в конкретных местах и люди живут в соответствующих субъектах Федерации. Более того, в этих субъектах федерации ситуация, вы отлично знаете, очень разная. Здесь должны быть тоже выстроены приоритеты какие-то в вашей работе, я, естественно, ни на чем не настаиваю, но просто вам нужно работать таким образом, чтобы эффект от вашей работы доходил до наиболее проблемных территорий", - сказал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Стройка
Стройка
Дмитрий Медведев и Олег Говорунов
Дмитрий Медведев и Олег Говорунов
Олег Говорунов
Олег Говорунов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.