Стало известно, когда решат проблему обманутых дольщиков

В России насчитывается 200 тысяч человек, пострадавших от недобросовестных застройщиков

Помочь всем пострадавшим от недобросовестных застройщиков планируют до 2023 года. Об этом доложил Дмитрию Медведеву гендиректор Фонда защиты прав граждан Олег Говорун.

Он рассказал, что сейчас в стране порядка 200 тысяч обманутых дольщиков, а недостроенных домов насчитывается более трех тысяч. Говорун подчеркнул, что в случае банкротства застройщика, Фонд имеет возможность достроить здание или выплатить гражданам денежную компенсацию. Так, до конца этого года, помочь удастся почти 16 тысячам дольщиков, передает "ТВ Центр". В свою очередь, глава правительства подчеркнул, что проблема очень сложная и её необходимо решить полностью.

"Вы доложили, что сделано в этом году, что в ближайших планах, но для того, чтобы довести эту работу до логического завершения, нужно, с одной стороны, выстроить её в прямом партнёрстве с регионами. Эти дома находятся в конкретных местах и люди живут в соответствующих субъектах Федерации. Более того, в этих субъектах федерации ситуация, вы отлично знаете, очень разная. Здесь должны быть тоже выстроены приоритеты какие-то в вашей работе, я, естественно, ни на чем не настаиваю, но просто вам нужно работать таким образом, чтобы эффект от вашей работы доходил до наиболее проблемных территорий", - сказал председатель правительства Дмитрий Медведев.

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