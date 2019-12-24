В ОКР обещают сделать все для выступления россиян под флагом страны

ОКР выступает против ущемления прав чистых российских спортсменов

Олимпийский комитет России сделаёт всё от него зависящее, для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх 2020-го года в Токио под флагом страны. Об этом на заседании исполкома ОКР заявил его президент Станислав Поздняков, передает "ТВ Центр".

Он также сообщил, что во вторник соберётся совет учредителей, в него входят олимпийский и паралимпийский комитеты, которые будут обсуждать санкции ВАДА.

В случае принятия решения о несогласии, его направят во Всемирное антидопинговое агентство, и уже оно подаст уведомление о споре в Спортивный Арбитраж. Поздняков также отметил, что Олимпийский комитет России имеет право выступать в суде в качестве третьей стороны, интересы которой могут быть ущемлены ВАДА.

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