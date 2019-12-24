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В ОКР обещают сделать все для выступления россиян под флагом страны

15:18
  • вторник
  • 24 декабря 2019

ОКР выступает против ущемления прав чистых российских спортсменов

Олимпийский комитет России сделаёт всё от него зависящее, для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх 2020-го года в Токио под флагом страны. Об этом на заседании исполкома ОКР заявил его президент Станислав Поздняков, передает "ТВ Центр".
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Он также сообщил, что во вторник соберётся совет учредителей, в него входят олимпийский и паралимпийский комитеты, которые будут обсуждать санкции ВАДА.

В случае принятия решения о несогласии, его направят во Всемирное антидопинговое агентство, и уже оно подаст уведомление о споре в Спортивный Арбитраж. Поздняков также отметил, что Олимпийский комитет России имеет право выступать в суде  в качестве третьей стороны, интересы  которой могут быть ущемлены ВАДА.

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