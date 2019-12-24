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Студенты МЭИ стали призерами инженерного чемпионата "CASE-IN"

14:53
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Студенты предложили проект по цифровому развитию Дальнего Востока

Студенты Московского энергетического института стали серебряными призерами международного инженерного чемпионата "CASE-IN". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Соревновались студенты и аспиранты. В финале они презентовали решения реальных задач, которые участникам поставили ведущие инженерные предприятия страны, передает "ТВ Центр".

Команда МЭИ обошла два десятка конкурентов. Московские студенты предложили самый оригинальный проект по цифровому развитию Дальнего Востока. В нём - план по обновлению энергосистемы Сахалина.

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