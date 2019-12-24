Власти Москвы рассказали о проектировании четырех развязок на МКАД

Что строится в городе?

Проектирование четырех развязок на МКАД планируют начать в следующем году. Об этом сообщили во вторник в столичном правительстве, передает "ТВ Центр".

Пока в городе на стадии строительства только одна развязка кольцевой дороги на пересечении с Волоколамским шоссе. В планах - Алтуфьевское и Осташковское шоссе, улицы Верхние Поля и Капотня.

За последние годы в Москве введено в эксплуатацию пять вылетных магистралей, в том числе Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды. Строительство идёт и на новых территориях - и не только дорог, но и метро.

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