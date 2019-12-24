ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Москвы рассказали о проектировании четырех развязок на МКАД

15:13
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Что строится в городе?

Проектирование четырех развязок на МКАД планируют начать в следующем году. Об этом сообщили во вторник в столичном правительстве, передает "ТВ Центр".

Пока в городе на стадии строительства только одна развязка кольцевой дороги на пересечении с Волоколамским шоссе. В планах - Алтуфьевское и Осташковское шоссе, улицы Верхние Поля и Капотня.

За последние годы в Москве введено в эксплуатацию пять вылетных магистралей, в том числе Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды. Строительство идёт и на новых территориях - и не только дорог, но и метро.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Транспортная развязка
Транспортная развязка
Развязка на МКАД
Развязка на МКАД
Строительство развязки
Строительство развязки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.