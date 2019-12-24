Полиция накрыла 4 подпольных цеха по производству сигарет

Преступники задержаны

Сразу 4 цеха по производству сигарет известных брендов ликвидировали в Московской и Ярославской областях. Продукцию там выпускали исправно. Но незаконно.

Лидеры подпольного бизнеса задержаны, передает "ТВ Центр". Открывать сотрудникам ОМОНа мужчины, конечно, не хотели, поэтому двери пришлось вскрывать. Затем оперативники отправились в цеха. На высокотехнологичном оборудовании мигранты из стран СНГ только за одну смену выпускали тысячи пачек сигарет и клеили на них фальшивые акцизные марки. Коробки с ними стояли прямо на полу.

Проблем с сырьём явно не возникало - склады были доверху забиты мешками с табаком. Откуда его привозили, а главное куда сбывали готовый товар, установит следствие.

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