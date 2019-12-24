Центры "Моя карьера" пригласили москвичей на новогодний марафон

В чем главная идея мероприятия?

В Центрах "Моя карьера" устроили новогодний марафон. Только самые популярные тренинги и лучшие наставники. А ещё - мастер-классы, деловые игры и просто интересное общение. Причём каждый день - новая тема, главное - помочь человеку найти свой путь.

"Баланс между материнством и карьерой", "работа со стрессом" и другие популярные тренинги, которые в течение года регулярно проходят в специализированном центре "Моя карьера", вошли в программу открытого новогоднего марафона. Его основная цель - познакомить гостей с полным спектром услуг центра занятости, а также вовлечь их в программы занятий на будущий год.

Кроме мам с несовершеннолетними детьми обратиться за помощью в специализированный центр занятости "Моя карьера" могут малоимущие семьи, люди старшего возраста, молодёжь от 14 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. На базе центра они также бесплатно могут пользоваться коворкинг-зоной, а за их детьми в это время присмотрят в игровой комнате.

Подробнее смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой.

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