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В Москве 25 декабря перекроют несколько улиц

15:41
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Нужно выбирать пути объезда

Информация для автомобилистов. В среду в первой половине дня в центре Москвы будут полностью перекрыты несколько улиц. Связано это с проведением общероссийской новогодней елки, передает "ТВ Центр".

Нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварка и Ильинка, Васильевскому спуску, а также Москворецкой улице от въезда в подземную парковку парка "Зарядье " до Большого Москворецкого моста.

Ограничения будут действовать с половины девятого утра до трёх часов дня.

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Перекрытие улиц
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