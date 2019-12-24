В Москве 25 декабря перекроют несколько улиц

Нужно выбирать пути объезда

Информация для автомобилистов. В среду в первой половине дня в центре Москвы будут полностью перекрыты несколько улиц. Связано это с проведением общероссийской новогодней елки, передает "ТВ Центр".

Нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварка и Ильинка, Васильевскому спуску, а также Москворецкой улице от въезда в подземную парковку парка "Зарядье " до Большого Москворецкого моста.

Ограничения будут действовать с половины девятого утра до трёх часов дня.

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