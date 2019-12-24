Певица Руслана могла стать президентом Украины

Артистка не польстилась на обещания сладкой жизни

Заработать большие деньги в политике несложно, уверена украинская певица Руслана. Однако артистка не польстилась на обещания и предложения – и отказалась баллотироваться в президенты Незалежной.

Певица рассказала, что после Майдана 2014 года она имела все шансы занять пост президента. Ее очень просили баллотироваться, утверждает Руслана. Однако у нее уже был опыт работы в политике – депутатом Верховной рады, так что она отказалась..

"Несмотря на все обещания и предложения – в политике же заработать большие деньги не так сложно — я не купилась на это и решила: пусть лучше меньше денег, но так, как я себя чувствую", - заявила Руслана.

Певица Руслана Лыжичко не так давно записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Артистка считает, что преступления против участников так называемой "Революции Достоинства" расследуются ненадлежащим образом, напоминает "Вести.ua".

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