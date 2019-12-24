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45-летний россиянин трагическим погиб в отеле в Таиланде

12:51
  • вторник
  • 24 декабря 2019

В посольстве России подтвердили смерть туриста

На тайском курорте Паттайя скончался турист из России. Трагедия произошла в отеле. Мужчине было 45  лет (по другим данным, погибшему 40).

Как пишет The Nation, россиянин выпал с балкона шестого этажа в ночь на 24 декабря. Охранник отеля утверждает, что перед смертью мужчина ссорился с кем-то. Полиция выясняет все детали произошедшего. Среди прочих рассматривается версия убийства.

В посольстве России подтвердили смерть туриста. "Сотрудники консульского отдела поддерживают постоянную связь с родными погибшего и с полицией", - сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин.

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