45-летний россиянин трагическим погиб в отеле в Таиланде

В посольстве России подтвердили смерть туриста

На тайском курорте Паттайя скончался турист из России. Трагедия произошла в отеле. Мужчине было 45 лет (по другим данным, погибшему 40).

Как пишет The Nation, россиянин выпал с балкона шестого этажа в ночь на 24 декабря. Охранник отеля утверждает, что перед смертью мужчина ссорился с кем-то. Полиция выясняет все детали произошедшего. Среди прочих рассматривается версия убийства.

В посольстве России подтвердили смерть туриста. "Сотрудники консульского отдела поддерживают постоянную связь с родными погибшего и с полицией", - сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"