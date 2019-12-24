Новорожденную девочку в коробке нашли в подмосковной многоэтажке

Ребенок родился за несколько часов до обнаружения

Страшную находку сделали жильцы одного из домов в подмосковных Мытищах — возле лифта они нашли новорожденную девочку. Ребенок лежал в картонной коробке.

Как сообщили в региональном МВД, звонок в полицию поступил во вторник утром. Девочку, закутанную в плед, нашли в доме на улице Юбилейная. Ребенка сразу же отправили в больницу. Данных о ее состоянии пока не нет. По предварительным данным, девочка родилась всего за несколько часов до того, как ее нашли.

Полиция уже начала поиски матери новорожденной, пишет издание argumenti.ru.

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