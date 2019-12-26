Лечебная Крыса: как сохранить и улучшить здоровье в 2020 году

В наступающем году ожидается много успешных операций

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный поделился с ТВЦ.RU рекомендациями о том, как сохранить и улучшить здоровье в 2020 году.

Наступающий год Белой Металлической крысы пройдет под управлением Луны. Изменение положения Луны относительно Земли влияет на приливы и отливы мирового океана, поэтому в 2020 году астрологи советуют больше пить полезной жидкости и меньше - вредной. Под последней понимается в первую очередь алкоголь, который в год Крысы получит особую власть над людьми. "В год Луны чаще спиваются", - сказал Сергей Безбородный.

"Солнечная активность, которая всегда оказывает сильное влияние на здоровье человека, сейчас находится на глубоком спаде. Согласно исследованиям Александра Леонидовича Чижевского, когда солнечная активность находится на большом спаде, наблюдается бурный рост онкологической заболеваемости. В 2020 году надо обратить повышенное внимание на две локализации - на желудок и грудь. Если вас что-то беспокоит, то надо обязательно пройти исследования", - посоветовал астролог.

По его словам, в новом году ожидается огромное количество хирургических операций, но большинство из них завершится удачно. Сейчас самое время избавиться от страха перед ножом хирурга и решиться на важную операцию, если такая необходимость имеется. При этом пытаться избавиться от хронических болячек не рекомендуется. Для хроников более благоприятным будет 2021 год, который пройдет под управлением Сатурна.

"Учитывая, что это будет год Крысы, очень важно заботиться о головном мозге, - рассказал Сергей Безбородный. - Крыса ассоциируется именно с этим органом. Поэтому нужно помнить о том, что все проблемы идут от головы, и придерживаться правил ментальной гигиены: постараться осознанно себя ограждать от потоков негатива и не засорять мозг лишней информацией".

Если верить астрологическому прогнозу, то в ближайшие годы в России значительно вырастет стоимость стоматологических услуг. Желающим сэкономить есть резон заняться своими зубами в 2020 году.

Глава Школы научной астрологии отметил, что наступающий год по календарю друидов станет годом яблони. Отсюда еще одна рекомендация - больше ешьте яблоки, а при желании можете даже сесть на яблочную диету. "Яблоки - прямой способ улучшения своего здоровья", - напоминает наш собеседник.

"Год Луны всегда отличается бурным ростом рождаемости. По совокупности астрологических показателей 2020 года мы прогнозируем бурный рост численности народонаселения планеты. Разумеется, он не будет равномерным по странам. Надеюсь, что России перепадет толика этого бурного роста. Этот год будет очень удачным для того, чтобы жениться, рожать детей. Даже те, у кого не получается, в 2020 году может получиться", - обнадежил Сергей Безбородный в разговоре с ТВЦ.RU.

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