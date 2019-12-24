Ракетный эсминец ВМС США прибыл в порт Одессы

Корабли НАТО появились в Черном море 13-й раз за год

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross зашел в порт Одессы. Корабль встретился с лоцманским катером около 9 часов утра. А еще через час он пришвартовался к причалу 1-К на Карантинном молу.

Длина эсминца USS Ross (DDG 71) - 154 метра, ширина — 20, полное водоизмещение — 8775 тонн. Корабль оснащен четырьмя газотурбинными установками мощностью 108 тысяч лошадиных сил, которые разгоняют его до 32 узлов.

Это ранняя версия кораблей типа "Арли Берк".Эсминец построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк. Вооружен USS Ross противокорабельными ракетами "Гарпун", на нем 90 шахтных установок для запуска "Томагавков" и ракет другого типа. В 2019 году военные корабли НАТО заходили в Черное море 13 раз, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Думская".

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