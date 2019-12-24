Транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным

Метро, МЦК и наземный транспорт будут работать в течение всей новогодней ночи

Московское метро, МЦК и наземный общественный транспорт будет работать на Новый год всю ночь. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Кроме того, с 8 вечера 31 декабря до 6 утра 1 января проезд будет бесплатный. Хорошие новости и для автомобилистов. За парковку на улицах с 1 по 8 января платить не придётся. И ещё на сайте "Московский транспорт" можно посмотреть, какие улицы перекроют для гуляний, чтобы выбрать оптимальный маршрут.

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