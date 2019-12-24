Пенсии цирковым животным начнут выплачивать с января

А допинг в цирке запретят

Цирковых животных с 1 января 2020 года обеспечат пожизненным содержанием. Кроме того, если условия содержания артиста не будут соответствовать принятым стандартам, его могут конфисковать. О новых правилах рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Это так называемые пенсии для цирковых животных", - пояснил Бурматов Агентству городских новостей "Москва".

Парламентарий также отметил, что с 2020 года законом будет запрещено давать животным медикаментозные препараты, которые иногда применяют для повышения "эффективности" четырехлапых артистов. Депутат подчеркнул, что они наносят вред здоровью животных.

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