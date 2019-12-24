Работала моделью, учится в Школе-студии МХАТ: как живет 20-летняя дочь Владимира Турчинского

Отец бы ей гордился

Ксении было 10 лет, когда шоумена Владимира Турчинского сразил инфаркт. С тех пор девочка обходилась без поддержки любимого отца и искала свой путь в жизни.

Турчинский старался как можно больше времени уделять своей единственной дочери. Не желая расставаться с малышкой, он даже брал ее на съемки за границу. Ксения прекрасно знала, что ее папа - звезда, но не зазнавалась и не хвасталась. "Он постоянно говорил мне, что его заслуги не имеют ко мне никакого отношения", - рассказывала наследница шоумена.

Владимир Турчинский хотел закалить характер дочери. Он редко с ней сюсюкался, а похвалой и подарками радовал только за конкретные заслуги. В семь лет Ксению отправили в секцию борьбы, но вскоре родители одумались и отдали девочку на танцы. Целеустремленный и упорный ребенок добился успехов на этом поприще. Дочь рекордсмена в силовых видах спорта вошла в российскую сборную по хип-хопу и участвовала в международных соревнованиях.

Однако связывать свою жизнь со спортом она не захотела. Возможно, на это решение повлияла преждевременная смерть отца, который с пяти лет занимался борьбой. Ксения Турчинская подалась в модельный бизнес. Кстати, тут тоже прослеживает некое влияние отца, ведь в перестроечные годы тот подрабатывал фотографом. К тому же мать девушки Ирина в молодости тоже хотела попасть на подиум…

Как бы то ни было, после блестящего окончания школы Ксения при помощи подруги разослала по агентствам свои фотографии. Дочь Турчинского даже не остановил тот факт, что ее рост по модельным меркам считается скромным - 171 сантиметр. Но удача ей улыбнулась. Девушке предложили поработать моделью в китайском Гуанчжоу. "Решила, что пока у меня есть красота и молодость, глупо этим не воспользоваться, - говорила Ксения порталу Peopletalk. - Для подиума я оказалась низковата - 1 метр 71 сантиметр, а лицо позволяло работать на фото и видео".

Ради съемок она похудела до 50 килограммов и, по словам ее матери, приобрела не самый цветущий вид. "Наигравшись в худое тело, она поняла, что это нездоровый вес. Плюс сил не было, мышц не был", - рассказала Ирина порталу eg.ru. В Китае девушка, видимо, немного охладела к модельному бизнесу. Она вернулась на родину, пополнела на 10 килограммов и решила получить высшее образование. Сейчас дочь Турчинского грызет гранит науки в Школе-студии МХАТ на продюсерском факультете.

Ксению можно часто увидеть с фотоаппаратом в руках. При этом она продолжает позировать. Чтобы не зависеть от мамы, она устроилась на работу. Недавно, например, девушка трудилась на проекте с участием популярного актера Сергея Бурунова.

Судя по ее Instagram, Ксения Турчинская любит современное искусство, веселые компании и дискотеки. Она не старается пускать пыль в глаза и часто выкладывает в соцсети не самые удачные свои снимки. Кичиться привлекательной внешностью, как и родством с Владимиром Турчинским, она не привыкла.

Многие замечают, что Ксения очень похожа на отца. И лицом, и характером. В память об умершем родителе она набила на руке надпись с признанием в любви к папе. Татуировка получилась простая и трогательная.

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