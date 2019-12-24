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Путин поздравил Алиева по телефону с днем рождения

14:39
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Лидеры России и Азербайджана обсудили двустороннее взаимодействие

Взаимодействие Москвы и Баку обсудил по телефону Владимир Путин со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает "ТВ Центр".

Лидеры затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. Кроме того, российский президент тепло поздравил Алиева с днем рождения.

Сегодня же ранее Владимир Путин отправил коллеге телеграмму, в которой отметил его личный вклад в укрепление стратегического партнерства между странами и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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