Путин поздравил Алиева по телефону с днем рождения

Лидеры России и Азербайджана обсудили двустороннее взаимодействие

Взаимодействие Москвы и Баку обсудил по телефону Владимир Путин со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, передает "ТВ Центр".

Лидеры затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. Кроме того, российский президент тепло поздравил Алиева с днем рождения.

Сегодня же ранее Владимир Путин отправил коллеге телеграмму, в которой отметил его личный вклад в укрепление стратегического партнерства между странами и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

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