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Начальник полиции Татарстана наказан после учений со школьниками

14:53
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Учеников 9-х классов учили разгонять митинг

Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил уволить организаторов учений со школьниками в Татарстане.

Министру внутренних дел Татарстана Артему Хохорину вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии. Как уточняет РИА Новости, в иерархии дисциплинарных взысканий МВД, это наказание занимает промежуточное звено между строгим выговором и понижением в должности. В дальнейшем оно может помешать Хохрину построить хорошую карьеру.

"Я думаю, что мы все оцениваем эту ситуацию одинаково. То, что произошли учения на территории школы с участием несовершеннолетних, это неправильно, это ненормально", - заявил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

Скандал разгорелся 22 декабря после публикации в интернете видео, на котором сотрудники правоохранительных органов проводят учения по разгону митинга в Новотроицкой средней школы.

Затем в СМИ появилась информация, что дети получили травмы, однако Колокольцев заверил, что никто из школьников к врачу не обращался. В МВД Татарстана заверили, что ученики 9-х классов участвовали в учениях только в качестве статистов.

Представители Минобрнауки республики заявили, что проведение учений с привлечением детей не было включено в план работы министерства. Начало служебное расследование.  

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