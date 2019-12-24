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Украина упростила детям выезд из Крыма

14:34
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Это касается ребят, которые учатся в Незалежной

Украина упростила правила пересечения границы с Крымом. Нововведение действует в Херсонской области и касается детей от 14 до 16 лет, которые учатся в Незалежной.
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Несовершеннолетние, которые учатся на территории материковой Украины, смогут самостоятельно пересекать контрольно-пропускные пункты при наличии украинского паспорта или загранпаспорта. Кроме того, информация об учащемся должна найтись в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"Упрощаем пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет", - написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он добавил, что, в случае выезда ребенка за границу "будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины".

Правила упростил на заседании 24 декабря кабинет министров Незалежной. Крымские власти провели референдум и вернулись в состав России после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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