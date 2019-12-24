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Путин зявил о необходимости следить за ракетами США в Европе и Азии

15:07
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Россия продолжит укреплять собственные ядерные силы

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости контролировать развертывание американских ракет средней и меньшей дальности.

В связи с этим стоит усилить мониторинг РСМД США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Мы готовы работать над новыми договоренностями в сфере контроля за вооружениями, однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы", - добавил российский лидер. доля современного оружия в ядерной триаде страны выросла до 82%, уточняет "Газета.ru".

2 августа 2019 года США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. В Вашингтоне утверждают, что Россия имеет ракету 9М729, дальность полета которой превышает допустимые по ДРСМД нормы, однако Москва это отрицает. В ответ президент России Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.

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