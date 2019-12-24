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Назван самый безопасный алкогольный напиток

15:15
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Наркологи раскрыли секрет к новогодним праздникам

Самый безопасный алкогольный напиток – белое вино. Секрет раскрыл в преддверии новогодних праздников главный нарколог департамента здравоохранения Москвы.
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"Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве — это все очень здорово", — сказал Брюн. Главный нарколог рассказал о том, как правильно праздновать, на конференции "Безопасный Новый год".

Евгений Брюн напомнил, что даже самый безопасный алкоголь надо употреблять в меру. По его словам, доза должна быть небольшая, а промежутки между питьем – большие. Иначе алкогольного отравления не избежать, приводит слова эксперта РИА Новости.

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