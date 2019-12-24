ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына

15:42
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Мальчик - копия герцога Сассекского

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали рассылать рождественские открытки.

Главным героем поздравления стал семимесячный Арчи. Мальчик изрядно подрос и уже резво ползает.  Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.

"Желаем вам самого счастливого Рождества и Нового года. От нашей семьи – к вашей", - говорится в подписи.

Ранее стало известно, что Гарри и Меган нарушат королевскую традицию и отметят Рождество в Лос-Анджелесе, с мамой герцогини Сассекской. Остальные члены монаршей семьи соберутся в поместье Елизаветы II Сандригем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меган Маркл, Принц Гарри и их сын Арчи
Меган Маркл, Принц Гарри и их сын Арчи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.