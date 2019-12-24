Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына

Мальчик - копия герцога Сассекского

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл начали рассылать рождественские открытки.

Главным героем поздравления стал семимесячный Арчи. Мальчик изрядно подрос и уже резво ползает. Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.

"Желаем вам самого счастливого Рождества и Нового года. От нашей семьи – к вашей", - говорится в подписи.

Ранее стало известно, что Гарри и Меган нарушат королевскую традицию и отметят Рождество в Лос-Анджелесе, с мамой герцогини Сассекской. Остальные члены монаршей семьи соберутся в поместье Елизаветы II Сандригем.

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