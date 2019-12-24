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Алексей Учитель вывел в свет семилетнюю дочь от Юлии Пересильд

15:41
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Малышка растет копией отца

68-летний режиссер Алексей Учитель вышел в свет со своей младшей дочерью Машей, которую родила актриса Юлия Пересильд. 
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Знаменитый режиссер с дочкой появились на предпремьерном показе мультфильма "Камуфляж и шпионаж", который выйдет на экраны в январе. Семилетняя Маша не испугалась папарацци на красной дорожке - улыбалась и не отводила взгляда от объективов фотокамер. Вероятно, сказывается съемочный опыт за плечами: несмотря на юный возраст, она уже снялась в фильме своего отца "47". 

Судя по опубликованному снимку, Маша растет копией отца. Форма лица, улыбка, взгляд - все выдает в ней наследницу Учителя. Впрочем, и черты матери в ней угадываются. 

Алексей Учитель редко появляется на светских мероприятиях, особенно в компании своих дочек. В феврале этого года режиссера и его старшую дочь Анну видели на премьере мультфильма "Лего Фильм 2". Видимо, наследницы Учителя разделяют его любовь к экранному искусству.

 

Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей от Учителя, который женат на Кире Саксаганской. "Он прекрасный отец, и они же все время вместе куда-то выходят, они вместе тусуют", - говорила о режиссере Пересильд. У него есть взрослый сын от Саксаганской. 

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