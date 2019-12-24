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СК закрыл уголовное дело против мужчины, обвиняемого в угрозах судье

15:33
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Следствие решило, что Сергей Половец непричастен к преступлению

Уголовное дело против Сергея Половца, обвиняемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, закрыто. Как рассказала АГН "Москва" адвокат Половца Елена Сыропятова, следователи сочли, что мужчина непричастен к преступлению.

По делу об угрозах Криворучко из-за приговора актеру Павлу Устинову проходят еще несколько человек. Один из них - Евгений Ерзунов – ранее во вторник был приговорен к штрафу в 110 тысяч рублей.

Накануне СК переквалифицировал обвинение другому обвиняемому. Алексея Вересова изначально обвиняли в призывах к экстремизму, однако теперь ему вменяют статью "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия". Он был выпущен из СИЗО.

Сообщение с призывом сжечь судью появилось в соцсетях после приговора Павлу Устинову, которому дали 3,5 года колонии, признав виновным в применении насилия к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Позже суд заменил реальный срок Устинову на условный.

Подробнее о деле против россиян, угрожавших судье расправой, смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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