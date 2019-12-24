Путин назвал польского посла "сволочью и антисемитской свиньей"

Речь идет о событиях 38-го года

Владимир Путин осудил заявления посла Польши в Германии в 30-х годах прошлого века, который тогда поддержал идеи нацистов о геноциде евреев. Видео выступления президента публикует ТВЦ.RU.

На заседании коллегии Министерства обороны президент рассказал со ссылкой на исторические документы, хранящиеся в архивах, что в 1938 году посол Польши в Германии обещал Гитлеру поставить ему в Варшаве "великолепный памятник", если все евреи будут вывезены из Европы в Африку.

"Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя", - возмущенно заявил Путин.

По словам президента, его задело то, как руководство Польши с Гитлером обсуждали так называемый "еврейский вопрос".

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