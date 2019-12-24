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Американцев насмешило видео со слетевшим париком Трампа

15:38
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Посмеялся над президентом США и Гарик Харламов

Гарик Харламов поделился эксклюзивным видео, которое прислали ему его друзья из США. По словам шоумена, он смог по достоинству оценить уровень самоиронии американцев.
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Дональд Трамп снят на летном поле, в то время, когда он говорит журналистам о возможности публикации стенограммы телефонного разговора, который ранее состоялся между ним и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Внезапно турбина стоящего рядом самолета набирает обороты и с головы американского лидера слетает парик, открывая изумленным взглядам обширную президентскую лысину. За кадром слышен удивленный возглас очевидца: "О, Боже мой!".

Часть аудитории Граика Харламова в Instagram, где и появился ролик, не усомнилась в подлинности видео. Однако в итоге выяснилось, что это фейк. Об этом вирусном ролике раньше писал западный сайт Snopes.

Доказательств того, что видео смонтировано, более чем достаточно. Во-первых, есть оригинальный ролик, на котором Трамп спокойно заканчивает разговор, и его прическа при этом не претерпевает изменений. Во-вторых, как отмечают сетевые эксперты, ни президент, ни окружающая его охрана никак не отреагировали на полет парика. В-третьих, правила безопасности не позволяют кому бы то ни было стоять так близко к самолету с работающей турбиной – может оторвать не парик, а голову. Тем не менее, американцы пересматривают видео с удовольствием.

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