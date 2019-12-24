Американцев насмешило видео со слетевшим париком Трампа

Посмеялся над президентом США и Гарик Харламов

Гарик Харламов поделился эксклюзивным видео, которое прислали ему его друзья из США. По словам шоумена, он смог по достоинству оценить уровень самоиронии американцев.

Дональд Трамп снят на летном поле, в то время, когда он говорит журналистам о возможности публикации стенограммы телефонного разговора, который ранее состоялся между ним и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Внезапно турбина стоящего рядом самолета набирает обороты и с головы американского лидера слетает парик, открывая изумленным взглядам обширную президентскую лысину. За кадром слышен удивленный возглас очевидца: "О, Боже мой!".

Часть аудитории Граика Харламова в Instagram, где и появился ролик, не усомнилась в подлинности видео. Однако в итоге выяснилось, что это фейк. Об этом вирусном ролике раньше писал западный сайт Snopes.

Доказательств того, что видео смонтировано, более чем достаточно. Во-первых, есть оригинальный ролик, на котором Трамп спокойно заканчивает разговор, и его прическа при этом не претерпевает изменений. Во-вторых, как отмечают сетевые эксперты, ни президент, ни окружающая его охрана никак не отреагировали на полет парика. В-третьих, правила безопасности не позволяют кому бы то ни было стоять так близко к самолету с работающей турбиной – может оторвать не парик, а голову. Тем не менее, американцы пересматривают видео с удовольствием.

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