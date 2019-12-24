Россиянам рассказали, как безопасно отпраздновать Новый год

В депздраве рекомендовали вести себя спокойно на каникулах

Слишком эмоциональное празднование Нового года – типичная ошибка россиян, полагает заместитель главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный.

Он предупредил, что излишняя эмоциональность и активность во время празднования Нового года могут привести к травмам и обострению заболеваний. На пресс-конференции, посвященной безопасности россиян в новогодние праздники, Безымянный посоветовал россиянам не заниматься в праздники тем, что в обычной жизни они бы не занимались.

"При употреблении алкоголя увеличивается риск обострений хронических заболеваний. А спортивные мероприятия после употребления алкоголя могут стать причиной травм в виду нарушения элементарных мер техники безопасности. Празднуйте в спокойной обстановке", - обратился он (цитата по АГН "Москва").

Ранее во вторник секрет к новогодним праздникам раскрыли столичные наркологи, назвав самый безопасный алкогольный напиток.

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