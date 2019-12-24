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Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов впервые станет папой

16:26
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Его супруга Кристина Ослина беременна

37-летний ведущий программы "Дом-2" Андрей Черкасов впервые станет отцом. Об этом радостном событии он рассказал своим подписчикам в социальных сетях.

"Сегодня мы готовы поделиться с Вами нашей радостью. Да, мы ждем малыша! Этот момент я запомню на всю жизнь. Я ждал, я мечтал, я верил! Я СЧАСТЛИВ!", - написал Черкасов в своем Instagram. (Орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.)

Черкасов долгое время намеренно не женился, так как считает, что это должно случиться единожды и навсегда. На проекте у него было много девушек, однако в 2017 году в его жизнь ворвалась 27-летняя Кристина Ослина. Увидев ее, Андрей понял, что она – та самая, с которой он готов связать жизнь.

Андрей Черкасов и Кристина Ослина узаконили свои отношения 12 декабря декабре прошлого года, а пышное торжество перенесли на лето 2019 года. К важному в своей жизни событию молодожены готовились скрупулезно и не планировали на нем экономить.

Ночь перед торжеством Андрей и Кристина провели раздельно: жених остался дома, а невеста арендовала шикарный номер в центре Москвы.

"Во-первых, это хорошая традиция, чтобы молодые ночь перед свадьбой не ночевали вместе, во-вторых, в этом что- то есть. Я приеду за ней на кабриолете, войду в номер и увижу самую красивую невесту на свете", — говорил тогда Черкасов.

Теперь счастливая семья ждет пополнение. Не исключено, что одним ребенком Андрей и Кристина не ограничатся, ведь в планах у них как минимум двое малышей.

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