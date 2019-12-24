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Запуск "Протона" с космодрома "Байконур" показали на видео

18:17
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Ракета доставит на орбиту российский метеоспутник "Электро-Л"

С  космодрома "Байконур" во вторник успешно стартовала ракета "Протон-М" с российским метеоспутником "Электро-Л". Космический аппарат уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Через три часа разгонный блок спутника выведет его на расчетную орбиту высотой 36 тысяч километров.

Аппараты "Электро-Л" предназначены для обеспечения соответствующих российских ведомств оперативной информацией, необходимой для анализа и прогноза погоды, изучения состояния акваторий морей и океанов, а также ионосферы и магнитного поля Земли, напоминает "ТВ Центр". Кроме того, они помогают проводить экологический контроль окружающей среды и вести наблюдение за чрезвычайными ситуациями.

Россия имеет на орбите четыре действующих метеорологических спутника разных модификаций. Космическую группировку в ближайшие три года должны пополнить еще два аппарата "Электро-Л".

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