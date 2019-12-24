"Ни в одной стране нет": Путин о вооруженном превосходстве России

Президент рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии

Из всех государств в мире лишь Россия обладает гиперзвуковым оружием. Об этом заявил Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны. По словам президента, наша страна и дальше будет создавать ракетные системы, которые способны обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против неё. В то же время, Москва готова работать и над новыми договоренностями в сфере контроля над вооружениями.

Перед началом расширенной коллегии Минобороны президенту показывают выставку новейших вооружений и средств разведки, в том числе беспилотники российского производства и экипировку бойцов. Все это или уже поступает в российскую армию, или вот-вот начнет.

"Вот сейчас только был на выставке и некоторые докладывают с гордостью: "Такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам". Она должна быть, сколько раз я уже говорил и представителям промышленности тоже, всегда лучшей. Если мы хотим побеждать, техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда. Это военная организация государства, техника должна быть лучшей. Мы можем этого добиваться. Добиваемся этого на ключевых направлениях развития. И так нужно по всем компонентам работать", - заявил Путин.

К 2020 году доля современных вооружений в российской армии должна достигнуть 70%. Причем этот уровень необходимо стабильно поддерживать и в будущем. Армия и флот всегда должны быть оснащены по последнему слову техники, многие образцы которой уже прошли испытания в реальных боевых условиях.

"В 2015-2017 годах при проведении операции наша авиация выполняла в среднем 80-90 вылетов в сутки. Всего в Сирии мы опробировали 359 образцов современного вооружения", - сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Общий анализ состояния вооруженных сил показывает их высокую боеготовность, подчеркнул министр обороны. Все виды и рода войск способны выполнять сложнейшие задачи, гарантируя России мир и безопасность. И это принципиально важно, учитывая потенциальные угрозы и риски. Среди них напряженность на Ближнем востоке. Расширение НАТО к нашим границам. А также разрушение всей системы контроля над вооружениями, начатое по вине США. Впрочем, России в любом случае есть, чем ответить.

"Обратите внимание, ни Советский союз, ни Россия, мы никогда не стремились создавать угрозы для других стран. И мы всегда догоняли. Атомную бомбу создали США. И СССР только догонял. Средств доставки, носителей ядерного оружия у нас тоже не было. Не было стратегической авиации. СССР догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. СССР догонял. На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории. Догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более", - указал глава государства.

Причем, это уже не просто какие-то образцы, которые проходят испытания. Гиперзвуковое оружие полным ходом уже поступает в российские войска в качестве серийных образцов, о чем Путин на коллегии тоже говорит.

"У нас уже в войсках стоят и гиперзвуковые комплексы "Кинжал" авиационного базирования. Уже в войсках стоят лазерные боевые комплексы "Пересвет". Вот министр только что в своем выступлении сообщил, что мы начали оснащать первый полк РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом "Авангард". У нас по плану идут работы по другим системам. По "Сармату". По гиперзвуковой ракете "Циркон" наземного и морского базирования. По беспилотному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон". По крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", - перечислил Путин.

Впрочем, в ходе этого заседания говорят не только про оружие, армию и планы. Речь вновь заходит о роли Советского союза во Второй мировой войне. Совсем недавно Путин на встрече с главами стран-членов СНГ уже говорил об этом, подчеркивая, что СССР сейчас пытаются поставить в один ряд с фашисткой Германией. Говорят о пакте Молотова - Риббентропа. Хотя такие договоры о ненападении с Гитлером европейские страны заключили гораздо раньше Советского союза. А та же Польша вместе с нацистами участвовала в разделе Чехословакии, о чем свидетельствуют архивные документы.

Подробности смотрите в репортаже Александра Панюшкина.

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