Итоги работы градостроительного комплекса подвели в Москве

На заседании президиума столичного правительства также обсудили работу коммунальных служб в новогодние праздники

На заседании президиума столичного правительства подвели итоги работы градостроительного комплекса в 2019 году. Об этом сообщает "ТВ Центр".

За это время открылись восемь новых станций метро и построили почти 40 километров тоннелей. Реконструировали около 80 километров железнодорожных путей и 25 остановочных пунктов. В прошлом месяце открыто движение по первым Московским центральным диаметрам. Ввели в эксплуатацию более 100 километров дорог и открыли 25 эстакад и мостов.

Стоит отметить, что в этом году было введено более 10 миллионов квадратных метров недвижимости. Активно продолжается программа реновации. Возводятся и социальные объекты. В 2019 году в столице их стало больше на 35 - это медицинские учреждения, детские сады, школы и спортивные объекты.

Также на заседании обсудили работу коммунальных служб в новогодние праздники. Почти 120 аварийных бригад будут дежурить в круглосуточном режиме. Также в ночь с 31 декабря на 1 января для удобства горожан и гостей города - будет работать - метро, МЦК и наземный транспорт, а проезд будет бесплатным.

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