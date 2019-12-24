Более 3 тыс. человек стали полуфиналистами конкурса "Лидеры России"

Соревнования продолжатся после Нового года

Более трех тысяч человек стали полуфиналистами конкурса управленцев "Лидеры России". Итоги дистанционного отбора во вторник подвели на заседании наблюдательного совета в Кремле. Соревнования продолжатся после Нового года. Уже весной определятся имена 300 человек, которые выйдут в суперфинал конкурса и получат образовательный грант в один миллион рублей. Победителями станут 100 участников - их наставниками выступят ведущие управленцы страны.

Участникам заседания наблюдательного совета конкурса "Лидеры России" было непросто. Им поступило более 230 тысяч заявок изо всех уголков страны и ближнего зарубежья (больше всего из Украины). К участию в дистанционном тестировании были допущены более 90 тысяч, а нужно было отобрать всего 3 тысячи 400 человек. Для некоторых решающими стали пояснительные записки о причинах, побудивших присоединиться к проекту.

"Многие этот конкурс рассматривают как социальный лифт, для меня - это умственный триатлон. Год готовишься, развиваешься, а потом смотришь результат. Отличная встряска для мозгов. Рекомендую", - сказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Участники, прошедшие дистанционный отбор, встретятся в очных полуфиналах, которые состоятся в январе-феврале 2020 года. Все претенденты на победу пройдут повторное компьютерное тестирование, после чего в течение двух дней будут состязаться в решении различных управленческих задач. В суперфинал выйдут только 300 человек. Они получат образовательные гранты в размере миллиона рублей, смогут в течение года консультироваться у наставников проекта: топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. На выходе: бесценные деловые связи и знакомство с первыми лицами страны.

Лилия Акиньшина - расскажет подробнее.

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