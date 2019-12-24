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Более 3 тыс. человек стали полуфиналистами конкурса "Лидеры России"

18:21
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Соревнования продолжатся после Нового года

Более трех тысяч человек стали полуфиналистами конкурса управленцев "Лидеры России". Итоги дистанционного отбора во вторник подвели на заседании наблюдательного совета в Кремле. Соревнования продолжатся после Нового года. Уже весной определятся имена 300 человек, которые выйдут в суперфинал конкурса и получат образовательный грант в один миллион рублей. Победителями станут 100 участников - их наставниками выступят ведущие управленцы страны.

Участникам заседания наблюдательного совета конкурса "Лидеры России" было непросто. Им поступило более 230 тысяч заявок изо всех уголков страны и ближнего зарубежья (больше всего из Украины). К участию в дистанционном тестировании были допущены более 90 тысяч, а нужно было отобрать всего 3 тысячи 400 человек. Для некоторых решающими стали пояснительные записки о причинах, побудивших присоединиться к  проекту.

"Многие этот конкурс рассматривают как социальный лифт, для меня - это умственный триатлон. Год готовишься, развиваешься, а потом смотришь результат. Отличная встряска для мозгов. Рекомендую", - сказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Участники, прошедшие дистанционный отбор, встретятся в очных полуфиналах, которые состоятся в январе-феврале 2020 года. Все претенденты на победу пройдут повторное компьютерное тестирование, после чего в течение двух дней будут состязаться в решении различных управленческих задач. В суперфинал выйдут только 300 человек. Они получат образовательные гранты в размере миллиона рублей, смогут в течение года консультироваться у наставников проекта: топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. На выходе: бесценные деловые связи и знакомство с первыми лицами страны.

Лилия Акиньшина - расскажет подробнее.

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