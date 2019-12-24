Лукашенко пригрозил России войной с НАТО

Президент пожаловался, что Москва "прессует" Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках России "прессовать и завинчивать гайки" в отношениях с его страной.

Если Москва посягнет на суверенитет Белоруссии, то окажется втянута в войну с НАТО и странами Запада, которые являются гарантами независимости Минска, уверен белорусский лидер.

"Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы", - заявил Лукашенко в интервью "Эхо Москвы".

В то же время Белоруссия является форпостом России и в случае опасности всегда встанет на сторону соседа. Минск "не пропустит танки на Москву", заметил президент Белоруссии. Однако окружение президента России Владимира Путина намеренно создает атмосферу напряженности между странами перед Новым годом.

"Мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона - я привезу из Беловежской пущи, - выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться. Так это же моя жизнь сегодня", - с сожалением заметил Лукашенко.

Четыре дня назад в Санкт-Петербурге прошли переговоры Путина и Лукашенко. Стороны обсудили интеграцию Союзного государства. Переговоры осложняет затянувшийся нефтегазовый вопрос: Минск настаивает на снижении цен, ориентируясь на цены в Смоленской области, а Москва настаивает на том, что просьбы белорусской стороны компенсировать потери от налогового маневра в нефтегазовой отрасли России не совсем объективны.

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