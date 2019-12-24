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Собянин пригласил москвичей на бесплатные концерты в новогодние каникулы

17:12
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Мэр поделился подробной программой мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на бесплатные концерты и мастер-классы, которые будут проходить во время новогодних праздников.
Собянин дал совет по покупке новогодней елки

 Развлекать детей в длинные каникулы и праздники бывает непросто. Обратите внимание на Дворцы и Центры творчества в округах - там проходят бесплатные концерты и мастер-классы. В "Хорошево" готовят театральное шоу. В "Строгино" - концерты и фотоконкурсы. В "Восточном" - спортивные игры и мастерские по изготовлению новогодних игрушек", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр также поделился ссылкой на подробную программу праздничных мероприятий по округам столицы.

На мастер-классах детей научат делать новогодние игрушки и украшения. Программу дополнят познавательные лекции, спортивные состязания, уроки современных и народных танцев, кинопоказы и конкурсы.

Всего в дворцах и центрах творчества шести округов столицы пройдет более 60 новогодних мероприятий для детей. В большинстве случаев регистрация не требуется.

 
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