Собянин пригласил москвичей на бесплатные концерты в новогодние каникулы

Мэр поделился подробной программой мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей на бесплатные концерты и мастер-классы, которые будут проходить во время новогодних праздников.

Развлекать детей в длинные каникулы и праздники бывает непросто. Обратите внимание на Дворцы и Центры творчества в округах - там проходят бесплатные концерты и мастер-классы. В "Хорошево" готовят театральное шоу. В "Строгино" - концерты и фотоконкурсы. В "Восточном" - спортивные игры и мастерские по изготовлению новогодних игрушек", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр также поделился ссылкой на подробную программу праздничных мероприятий по округам столицы.

На мастер-классах детей научат делать новогодние игрушки и украшения. Программу дополнят познавательные лекции, спортивные состязания, уроки современных и народных танцев, кинопоказы и конкурсы.

Всего в дворцах и центрах творчества шести округов столицы пройдет более 60 новогодних мероприятий для детей. В большинстве случаев регистрация не требуется.

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