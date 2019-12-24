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Николай Лукашенко поставил Путина в пример отцу

17:59
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Подросток не боится критиковать президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его сын Николай ставит президента России Владимира Путина ему в пример.

15-летний Коля, по признанию Лукашенко-старшего, главный оппозиционер в семье. Он часто критикует решения отца и работу его пресс-секретаря.

"Он друг Владимира Владимировича. Он не мой друг, он часто [говорит]: "Вот видишь, как президент должен поступать. Вот, посмотри, Владимир Владимирович [как поступает]", - цитирует РИА Новости Лукашенко.

Николай Лукашенко – младший сын белорусского президента. Он сопровождает своего отца на мероприятиях с трехлетнего возраста. Юный Лукашенко уже принимал участие в переговорах Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой и другими политиками.

Видео: Лукашенко в Сочи вывел на лед сына Колю

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