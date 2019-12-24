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"Небось, тапочки и полотенца спер": траты Зеленского в Париже вызвали недоумение

18:36
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Президент Незалежной пытается быть честным

Государственное управление делами президента Украины назвало стоимость поездки Владимира Зеленского на саммит "нормандской четверки" в Париж.

За четыре дня Зеленский и члены официальной делегации потратили 1,6 миллиона гривен (4,28 миллиона рублей). Эти деньги ушли на авиаперевозку (925,2 тысячи гривен) и обеспечение визита "передовой группы", пишет "Лента.ру".

Пользователей социальных сетей удивили скромные траты Зеленского в ходе четырехдневного визита в одну из самых дорогих столиц Европы. А до этого - появление украинского лидера на саммите в скромном хэтчбеке Renault Espace.

Небось, еще и полотенца с тапочками из апартаментов спер

Бюджетно относительно

Переговоры "нормандской четверки" – лидеров России, Украины, Франции и Германии – прошли в Париже 8-10 декабря. Стороны обсуждали вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе. По результатам саммита было принято коммюнике, которые предполагает приверженность минским соглашениям.

Также во время саммита в Париже состоялась первая встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

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