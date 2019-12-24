У генерала ФТС нашли золотые слитки и коллекцию часов

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями

В доме начальника управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерала-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, провели обыск.

Правоохранительные органы изъяли порядка 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро (совокупно это порядка 80 миллионов рублей), золотые слитки, драгоценности и коллекцию дорогих часов, заявили в Следственном комитете.

Александра Кизлыка задержали 23 декабря. Его заподозрили в том, что он помогал от ответственности людям, занимавшимся контрабандой валюты. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозит до 10 лет колонии. Свою вину генерал ФТС не признает.

Вместе с Кизлыком также были задержаны его заместитель Алексей Серебро, а также заместители глав Внуковской и Домодедовской таможни Константин Мишин и Юрий Черкашин.

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