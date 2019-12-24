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Девушка с отрубленными руками показала свои шрамы

19:35
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Два года назад ее покалечил муж

Пострадавшая от мужа-садиста жительница Подмосковья Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии, где показала шрамы на теле и бионический протез.
Отрубивший жене кисти рук прочел в зале суда стих о прощении

Для съемки девушка надела черное боди, которое не скрывало следы ранений, и обратилась к подписчикам с призывом никогда не обелять насильника.

"Хейтеры и люди, которые любят обвинять, осуждать, находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж (сама виновата, раз такие фотографии, значит руки отрубил за дело) сразу проходите мимо! Я считаю, что такому нет никаких объяснений!", - написала Грачева.

 

Девушка отметила, что ей становится дико от того, что общество пытается оправдать депутата и главврача Азата Зарипова, который застрелил из ружья свою жену, или доцента СПбГУ Олега Соколова, который расчленил аспирантку Анастасию Ещенко.

В декабре 2017 году Дмитрий Грачев, разозлившись из-за того, что 25-летняя Маргарита подала на развод, отвез ее в подмосковный лес, где топором ударил девушку по ноге и отрубил две кисти рук. После чего он отвез жену в больницу, а сам сдался полиции.

Врачам чудом удалось спасти левую руку, а на правую установили бионический протез. После трагедии девушка нашла в себе силы восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Дмитрию предъявили обвинение по трем статьям: "Похищение человека с применением насилия и оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего" и "Угроза убийством".

Его лишили родительских прав (в семье Грачевых воспитывались два сына 5 и 7 лет) и приговорили к 14 годам лишения свободы.

Видео: отрубивший руки жене Грачев частично признал вину

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