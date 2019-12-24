В Москве запустили новогодние электробусы

В новогоднюю ночь весь наземный транспорт, метро и МЦК будут бесплатными

С каждым днем в Москве все острее ощущается приближение Нового года. Вот и общественный транспорт оделся в праздничные наряды. Сегодня их оценил Сергей Собянин. Мэр столицы также сообщил приятную новость - в новогоднюю ночь весь наземный транспорт, метро и МЦК будут возить москвичей и гостей столицы бесплатно.

В предновогодней Москве отныне будет еще больше праздничного настроения. В иллюминациях и огоньках теперь трамваи и электробусы. Они уже курсируют по маршрутам и перевозят горожан по красивому городу. Тем, кто верит в чудеса, даже показалось, что в столице появился волшебный транспорт.

По-настоящему сказочными стали электробусы. Увидев такое, трудно удержаться от экспромта – поехать, куда глаза глядят.

"Как только вышла из метро, сразу обратила на это внимание. Мне кажется, это очень круто украсить город. Сразу захотелось на нем прокатиться", - сказала Мария Рштуни.

"Я приехала только что из Италии - у нас такого не делают, у нас не украшают перед Новым годом город", - заявила Софья Боград.

Новогодние машины вышли в свои рейсы по улицам города.

"Уже сложилась традиция, что в Новый год мы по-особому украшаем наши автобусы, трамваи, и в этом году мы решили не 100 машин, а около шести тысяч машин украсить по-праздничному. Чтобы чувствовался праздник не только на улице, но и в общественном транспорте, где москвичи проводят достаточно много времени", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Рука невольно тянется к камере. Да и как тут удержаться от фотосессии.

"Внимание очень привлекло. Кто их не замечал раньше, теперь обратят внимание и поймут, что город двигается к экологически чистым проектам. Поэтому воздух будет чище, будет ездить удобнее", - сказала Ольга Перепелкина.

Новогодние трамваи, автобусы, электробусы, такси и поезда метро с каждым днем будут все прибывать. Потому для тех, кто в новогоднюю ночь не планирует сидеть на одном месте - есть новость.

"Хороший подарок для москвичей - в новогоднюю ночь городской транспорт будет бесплатным впервые за всю историю. Я думаю, будет приятно прокатиться в ночном городе бесплатно на метро, на автобусах. Хороший подарок сегодня был сделан - 300-й электробус пришел в Москву. Буквально не так давно это было фантастикой, какие электробусы на улицах Москвы? Это было сложно себе представить. Сегодня уже 300 прекрасных машин современных мирового уровня", - заявил Собянин.

Хозяйка 300-го электробуса уже завтра отправится по 107-му маршруту. Евгения Сенедерова 5 лет водила троллейбус, недавно пересела за руль электробуса. Если одним словом описать ее настроение – воодушевлена.

"Новая машина, будущее наше. Троллейбусы ушли в прошлое. Новогодняя Москва - вся светится, все так красиво", - сказала она.

По выделенной полосе с комфортом, не теряя времени в пробках, пассажиры торопятся везде успеть в предновогодней суете. В следующем году столичный автопарк пополнят ещё 300 электробусов.

Анастасия Мартынова, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

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